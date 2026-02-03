0
Путин: К концу года инфляция должна вновь снизиться примерно до 5%

20:10 03.02.2026 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Российские власти уже в этом году должны добиться заметных результатов в восстановлении темпов роста отечественной экономики и борьбе с инфляцией. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин, открывая первое в 2026 году совещание по экономическим вопросам.

Он напомнил, что в план структурных изменений в экономике до 2030 года включены соответствующие меры. «Прошу выполнять его ритмично, по намеченному графику, чтобы первые значимые результаты были заметны уже в текущем году, — подчеркнул президент. — Имею в виду и увеличение темпов экономического роста, и снижение инфляции».

Отмечаемый в начале года рост цен будет краткосрочным, и к декабрю инфляция снова снизится до 5%, - отметил президент РФ на совещании по экономическим вопросам.

«Ожидания такие, что этот период будет краткосрочным, и к концу года инфляция должна вновь снизиться примерно до 5%», — указал глава государства. Путин заметил, что схожая динамика отмечалась и в прошлом, поэтому «есть все основания полагать, что так будет и сейчас».

