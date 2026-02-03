Илон Маск объединил свои компании xAI и SpaceX
11:00 03.02.2026 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Основанная американским предпринимателем Илоном Маском космическая компания SpaceX купила принадлежащую ему же фирму по разработкам в сфере искусственного интеллекта (ИИ) xAI.
«Компания SpaceX купила xAI», — говорится в пресс-релизе SpaceX.
Отмечается, что разработка ИИ требует большого количества электроэнергии, однако на Земле недостаточно ресурсов, чтобы в полной мере ее обеспечить без вреда для окружающей среды. Подобное слияние двух компаний позволит в будущем разместить центры обработки данных ИИ в космосе и использовать для их работы солнечную энергию.
