Илон Маск объединил свои компании xAI и SpaceX

11:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Основанная американским предпринимателем Илоном Маском космическая компания SpaceX купила принадлежащую ему же фирму по разработкам в сфере искусственного интеллекта (ИИ) xAI.

«Компания SpaceX купила xAI», — говорится в пресс-релизе SpaceX.

Отмечается, что разработка ИИ требует большого количества электроэнергии, однако на Земле недостаточно ресурсов, чтобы в полной мере ее обеспечить без вреда для окружающей среды. Подобное слияние двух компаний позволит в будущем разместить центры обработки данных ИИ в космосе и использовать для их работы солнечную энергию.