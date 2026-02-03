Сбер: Подход бизнеса к выбору ИИ-проектов должен быть прагматичным

10:40

Подход бизнеса к выбору проектов в области искусственного интеллекта (ИИ) должен быть прагматичным. Об этом первый заместитель председателя правления Сбера Александр Ведяхин рассказал в колонке для «Ведомостей».

Чтобы помочь российским компаниям, Альянс в сфере искусственного интеллекта разработал методологию оценки финансовой эффективности ИИ-проектов, напомнил он. «Это первый в России стандартизованный инструмент, и его использование позволяет бизнесу перейти от принятия решений на основе интуиции к системной оценке экономического эффекта. Документ дает процедуру, по которой можно принимать решения, сравнивать проекты и масштабировать самые успешные из них», – отметил Александр Ведяхин.

При этом нужно понимать, что нельзя сразу интегрировать ИИ в фундаментальные бизнес-процессы, уточнил он. «Компаниям следует начинать внедрение ИИ с «низковисящих фруктов» — отдельных инициатив, которые дают быстрый и измеримый эффект при минимальных затратах ресурсов», – подчеркнул представитель Сбера.

Такие проекты создают доверие к технологии и позволяют накопить экспертизу, пояснил он. «Но точечные улучшения не меняют компанию, – добавил Александр Ведяхин. – Чтобы действительно повысить эффективность, ИИ должен привести к изменению самой операционной модели».