Израиль станет целью для Тегерана в случае удара США по Ирану — советник верховного лидера

09:32 03.02.2026 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Территория Израиля станет законной целью для Ирана в случае агрессии США, так как «они — одно целое». Об этом заявил в интервью телеканалу Al Mayadeen советник верховного лидера исламской республики Али Шамхани.

«Израиль и Америка — это не два отдельных элемента, они — одно целое», — сказал он, отвечая на вопрос об ответных мерах Тегерана в отношении Израиля в случае удара США по территории исламской республики. «Если Америка нанесет удар, то Израиль, разумеется, будет вовлечен, и наш ответ должен быть соразмерным», — подчеркнул Шамхани, уточнив, что масштаб ответа «зависит от их действий и шагов».

