НОВОСТИ

Тело пропавшего в Петербурге 9-летнего мальчика обнаружено в водоеме в Ленобласти

09:20 03.02.2026 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Тело пропавшего в Санкт-Петербурге 9-летнего ребенка обнаружено в водоеме на территории Ломоносовского района Ленинградской области. Об этом сообщается в канале Следственного комитета России в мессенджере Max.

«В настоящее время тело 9-летнего мальчика обнаружено в водоеме в Ломоносовском районе. В ближайшее время будет проведен осмотр места происшествия, назначены необходимые судебные экспертизы, в том числе судебно-медицинская», — говорится в сообщении.

