0
0
176
НОВОСТИ

В Харькове после взрывов наблюдаются проблемы с отоплением и электротранспортом

10:00 03.02.2026 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Теплоснабжение 820 домов приостановлено в Харькове на востоке Украины после серии взрывов, также наблюдаются перебои в работе электротранспорта. Об этом сообщил мэр города Игорь Терехов.

«Мы уже понимаем, что придется принимать трудные решения. Одно из них вынужденное, но единственное возможное. Чтобы не допустить замерзания сети, нам необходимо слить теплоноситель в системе теплоснабжения 820 домов, подключенных к одной из крупнейших ТЭЦ», — написал он в своем телеграм-канале, добавив, что «другого выхода специалисты не видят».

Кроме того, Терехов предупредил граждан о перебоях в работе городского электротранспорта. «Для того, чтобы город не остановился, мы запускаем дополнительные автобусные маршруты», — сообщил мэр.

Харьковской метрополитен также заявил в своем телеграм-канале, что поезда будут курсировать с интервалом в 20 минут.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

11:20 03.02.2026
Маск полагает, что в США началась новая гражданская война
0
39
11:05 03.02.2026
Запад хочет отрезать Китай от выхода к Индийскому океану — Шойгу
0
83
11:00 03.02.2026
Илон Маск объединил свои компании xAI и SpaceX
0
98
10:40 03.02.2026
Сбер: Подход бизнеса к выбору ИИ-проектов должен быть прагматичным
0
126
10:38 03.02.2026
В Сбере рассказали, как решается проблема кадрового голода в ИИ-экономике
0
132
10:32 03.02.2026
Почти половина норвежцев против того, чтобы кронпринцесса стала их королевой — опрос
0
141
10:20 03.02.2026
Девятиклассник открыл стрельбу в гимназии № 16 в Уфе, пострадавших нет — глава Башкирии
0
155
10:05 03.02.2026
Оспа обезьян может протекать в легкой форме, летальность в текущей вспышке ниже 0,1-0,5%
0
172
09:32 03.02.2026
Израиль станет целью для Тегерана в случае удара США по Ирану — советник верховного лидера
0
251
09:20 03.02.2026
Тело пропавшего в Петербурге 9-летнего мальчика обнаружено в водоеме в Ленобласти
0
272

Возврат к списку