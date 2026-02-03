В Харькове после взрывов наблюдаются проблемы с отоплением и электротранспортом

10:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Теплоснабжение 820 домов приостановлено в Харькове на востоке Украины после серии взрывов, также наблюдаются перебои в работе электротранспорта. Об этом сообщил мэр города Игорь Терехов.

«Мы уже понимаем, что придется принимать трудные решения. Одно из них вынужденное, но единственное возможное. Чтобы не допустить замерзания сети, нам необходимо слить теплоноситель в системе теплоснабжения 820 домов, подключенных к одной из крупнейших ТЭЦ», — написал он в своем телеграм-канале, добавив, что «другого выхода специалисты не видят».

Кроме того, Терехов предупредил граждан о перебоях в работе городского электротранспорта. «Для того, чтобы город не остановился, мы запускаем дополнительные автобусные маршруты», — сообщил мэр.

Харьковской метрополитен также заявил в своем телеграм-канале, что поезда будут курсировать с интервалом в 20 минут.