США отменят пошлины в размере 25%, введенные в отношении Индии за закупку нефти у РФ — WP
09:05 03.02.2026 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Вашингтонская администрация намерена отменить дополнительные пошлины в размере 25%, введенные США в отношении продукции из Индии в связи с приобретением ею российской нефти. Об этом сообщила в понедельник газета The Washington Post (WP).
Как заявил изданию сотрудник Белого дома, власти США «отменят дополнительные пошлины в размере 25%, введенные [американским президентом Дональдом] Трампом в августе [2025 года], чтобы наказать Индию за закупки российской нефти».
Трамп 6 августа прошлого года подписал исполнительный указ, согласно которому США ввели упомянутые меры в отношении Индии. Таким образом пошлины на поставки индийских товаров в США были доведены до 50% с учетом наложенных еще до этого тарифов, которые вашингтонская администрация называет ответными.
Трамп ранее в понедельник заявил, что США и Индия согласовали сделку о дальнейших условиях двусторонней торговли. Он уточнил, что США намерены снизить ставку ответных пошлин с 25% до 18%. Он также утверждал, что индийский премьер-министр Нарендра Моди согласился в телефонном разговоре с ним прекратить приобретение российской нефти и переключиться на закупку этого топлива в Соединенных Штатах и, возможно, Венесуэле.
