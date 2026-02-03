США отменят пошлины в размере 25%, введенные в отношении Индии за закупку нефти у РФ — WP

09:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Вашингтонская администрация намерена отменить дополнительные пошлины в размере 25%, введенные США в отношении продукции из Индии в связи с приобретением ею российской нефти. Об этом сообщила в понедельник газета The Washington Post (WP).

Как заявил изданию сотрудник Белого дома, власти США «отменят дополнительные пошлины в размере 25%, введенные [американским президентом Дональдом] Трампом в августе [2025 года], чтобы наказать Индию за закупки российской нефти».

Трамп 6 августа прошлого года подписал исполнительный указ, согласно которому США ввели упомянутые меры в отношении Индии. Таким образом пошлины на поставки индийских товаров в США были доведены до 50% с учетом наложенных еще до этого тарифов, которые вашингтонская администрация называет ответными.

Трамп ранее в понедельник заявил, что США и Индия согласовали сделку о дальнейших условиях двусторонней торговли. Он уточнил, что США намерены снизить ставку ответных пошлин с 25% до 18%. Он также утверждал, что индийский премьер-министр Нарендра Моди согласился в телефонном разговоре с ним прекратить приобретение российской нефти и переключиться на закупку этого топлива в Соединенных Штатах и, возможно, Венесуэле.