Экономика США «скатится в ад» если отменить таможенные пошлины - Трамп
09:10 03.11.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Ведущая поинтересовалась у Трампа, как отразится на экономике США возможное решение Верховного суда страны о признании таможенных пошлин незаконными. «Я думаю, наша страна чрезмерно пострадает. Я думаю, наша экономика скатится в ад», — заявил в ответ на это хозяин Белого дома. «Я думаю, что это самая важная за 100 лет тема, обсуждаемая в Верховном суде», — подчеркнул он.
Верховный суд США назначил на 5 ноября слушания по делу о законности многих введенных американской администрацией пошлин. Разбирательство было начато в связи с тем, что группа представителей бизнеса подала иск к властям США, заявив, что тарифы незаконны и наносят ущерб их компаниям. 29 августа апелляционный суд в федеральном округе Колумбия признал, что Трамп не обладал необходимыми полномочиями для введения многих из объявленных им пошлин. Администрация Трампа 4 сентября обратилась в Верховный суд с просьбой отменить упомянутое постановление.
