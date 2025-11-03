В 2025 году для борьбы с мошенниками приняли 10 федеральных законов - Володин

11:10 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Десять федеральных законов, направленных на борьбу с мошенничеством, было принято в 2025 году, уже в первом полугодии удалось остановить темпы роста числа киберпреступлений. Об этом сообщил председатель Госдумы Вячеслав Володин.



«Всего в 2025 году принято 10 федеральных законов в этой части. Уже в первом полугодии удалось остановить темпы роста киберпреступлений. Впервые за несколько лет сократилось общее число зарегистрированных фактов мошенничества. Об этом свидетельствуют данные Генпрокуратуры и МВД», — написал Володин в своем канале в МАХ.



По его словам, предварительные результаты реализации норм законов показывают, что созданная система позволяет уберечь граждан от действий кибермошенников и финансовых потерь.



