0
0
0
НОВОСТИ

Более 40% предпочли бы видеть на шведском троне наследную принцессу - СМИ

11:30 03.11.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Все больше шведов хотели бы, чтобы король Карл XVI Густав передал престол кронпринцессе Виктории. Об этом свидетельствуют результаты опроса общественного мнения, проведенного социологическим центром Ipsos по заказу газеты Dagens nyheter.

Согласно полученным данным, 42% опрошенных предпочли бы видеть на троне наследную принцессу. 38% не возражают, чтобы Карл XVI Густав оставался во главе государства и дальше.

Несколько неожиданным стало то, что 79-летний король пользуется наибольшей поддержкой среди людей моложе 30 лет. «Возможно, это отражает неоконсервативные настроения, заметные среди современной молодежи», — прокомментировал аналитик центра Никлас Келлебринг.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

11:10 03.11.2025
В 2025 году для борьбы с мошенниками приняли 10 федеральных законов - Володин
0
105
10:30 03.11.2025
В Ханое прошли вечера русской классической музыки «Белая ночь»
0
173
10:20 03.11.2025
Более 45% россиян готовы переплачивать за продукты с безопасным составом
0
196
10:05 03.11.2025
Против передачи активов РФ Киеву выступили Бельгия, Италия и Франция - СМИ
0
228
09:30 03.11.2025
В начале ноября в Москве не будет похолодания и снега - Вильфанд
0
254
09:10 03.11.2025
Экономика США «скатится в ад» если отменить таможенные пошлины - Трамп
0
281
09:05 03.11.2025
В Чехии остановились десятки поездов из-за кражи на железной дороге - СМИ
0
289
20:40 02.11.2025
В Москву прибыл новый посол Израиля
0
961
20:26 02.11.2025
США, испытывая ядерное оружие, проводить взрывы не собираются – министр энергетики
0
882
18:15 02.11.2025
Зеленский сообщил о получении новых систем Patriot от ФРГ
0
1127

Возврат к списку