Более 40% предпочли бы видеть на шведском троне наследную принцессу - СМИ

11:30 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Все больше шведов хотели бы, чтобы король Карл XVI Густав передал престол кронпринцессе Виктории. Об этом свидетельствуют результаты опроса общественного мнения, проведенного социологическим центром Ipsos по заказу газеты Dagens nyheter.



Согласно полученным данным, 42% опрошенных предпочли бы видеть на троне наследную принцессу. 38% не возражают, чтобы Карл XVI Густав оставался во главе государства и дальше.



Несколько неожиданным стало то, что 79-летний король пользуется наибольшей поддержкой среди людей моложе 30 лет. «Возможно, это отражает неоконсервативные настроения, заметные среди современной молодежи», — прокомментировал аналитик центра Никлас Келлебринг.



