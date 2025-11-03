Более 40% предпочли бы видеть на шведском троне наследную принцессу - СМИ
11:30 03.11.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Согласно полученным данным, 42% опрошенных предпочли бы видеть на троне наследную принцессу. 38% не возражают, чтобы Карл XVI Густав оставался во главе государства и дальше.
Несколько неожиданным стало то, что 79-летний король пользуется наибольшей поддержкой среди людей моложе 30 лет. «Возможно, это отражает неоконсервативные настроения, заметные среди современной молодежи», — прокомментировал аналитик центра Никлас Келлебринг.
