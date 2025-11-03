В начале ноября в Москве не будет похолодания и снега - Вильфанд
09:30 03.11.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
«Ноябрь в Москве начнется с теплой погоды, установится антициклональный режим погоды. С понедельника произойдет заметное повышение температуры, поскольку воздушные массы будут перемещаться с юга. Ночные значения в столице составят 3-5 градусов, по области — до 6-7, дневной же показатель будет в диапазоне 8-10 градусов до конца недели. Такой показатель на 5-6 градусов выше нормы», — сказал он.
Вильфанд уточнил, что подобная температура характерна для первой декады октября. При этом погода будет облачной, потому что воздух насыщен влагой, местами прогнозируется небольшой дождь. «Никаких серьезных осадков не будет. В течение дня один-два раза на 20 минут пойдет дождь, и только. И такая ситуация фактически характерна для всей первой декады ноября. Все, кто хотел менять резину, может это делать спокойно, не торопясь. Пока никакого снега, никакого похолодания не прогнозируется», — подчеркнул Вильфанд.
