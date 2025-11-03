0
0
126
НОВОСТИ

В начале ноября в Москве не будет похолодания и снега - Вильфанд

09:30 03.11.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Похолодания и снега в Московском регионе в начале ноября не будет, температура днем будет около и выше 10 градусов. Такие значения на 5-6 градусов выше нормы в течение всей недели, сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

«Ноябрь в Москве начнется с теплой погоды, установится антициклональный режим погоды. С понедельника произойдет заметное повышение температуры, поскольку воздушные массы будут перемещаться с юга. Ночные значения в столице составят 3-5 градусов, по области — до 6-7, дневной же показатель будет в диапазоне 8-10 градусов до конца недели. Такой показатель на 5-6 градусов выше нормы», — сказал он.

Вильфанд уточнил, что подобная температура характерна для первой декады октября. При этом погода будет облачной, потому что воздух насыщен влагой, местами прогнозируется небольшой дождь. «Никаких серьезных осадков не будет. В течение дня один-два раза на 20 минут пойдет дождь, и только. И такая ситуация фактически характерна для всей первой декады ноября. Все, кто хотел менять резину, может это делать спокойно, не торопясь. Пока никакого снега, никакого похолодания не прогнозируется», — подчеркнул Вильфанд.




Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

10:20 03.11.2025
Более 45% россиян готовы переплачивать за продукты с безопасным составом
0
1
10:05 03.11.2025
Против передачи активов РФ Киеву выступили Бельгия, Италия и Франция - СМИ
0
57
09:10 03.11.2025
Экономика США «скатится в ад» если отменить таможенные пошлины - Трамп
0
154
09:05 03.11.2025
В Чехии остановились десятки поездов из-за кражи на железной дороге - СМИ
0
148
20:40 02.11.2025
В Москву прибыл новый посол Израиля
0
895
20:26 02.11.2025
США, испытывая ядерное оружие, проводить взрывы не собираются – министр энергетики
0
836
18:15 02.11.2025
Зеленский сообщил о получении новых систем Patriot от ФРГ
0
1059
18:00 02.11.2025
Мэр мексиканского города Уруапан застрелен во время празднования Дня мертвых
0
892
17:22 02.11.2025
США, похоже, начали готовиться к длительным операциям в Карибском бассейне - СМИ
0
994
15:20 02.11.2025
Госдолг Великобритании составляет практически 100% ВВП - The Daily Telegraph
0
969

Возврат к списку