19:13 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Верховная рада вновь не смогла проголосовать за законопроект о налогообложении цифровых платформ, принятие которого было одним из условий для получения кредита Международного валютного фонда (МВФ). Об этом сообщил парламентарий Ярослав Железняк.

"Законопроект о налогообложении цифровых платформ. Рада провалила", - написал он в Telegram-канале. За принятие законопроекта в первом чтении проголосовали всего 168 депутатов при необходимых 226.

Это уже пятая попытка украинских парламентариев принять законопроект. Как отметил Железняк, после первого чтения кабмин Украины планировал в этот законопроект включить в виде правок еще три основных требования МВФ: введение пошлины на все посылки из-за рубежа, НДС для индивидуальных предпринимателей с доходом более $23 тыс. в год, а также сохранение так называемого военного сбора после прекращения боевых действий на уровне 5% с населения.