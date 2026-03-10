В Иране задержали 30 человек за шпионаж в пользу США и Израиля

17:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Спецслужбы Ирана задержали 30 человек по подозрению в шпионаже в пользу Израиля и США. Об этом заявило министерство разведки исламской республики.

«В последние дни [спецслужбы] выявили и задержали 30 шпионов, пособников и оперативных агентов сионистско-американского врага», — приводит текст заявления иранская гостелерадиокомпания.