В Иране задержали 30 человек за шпионаж в пользу США и Израиля
17:32 10.03.2026 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Спецслужбы Ирана задержали 30 человек по подозрению в шпионаже в пользу Израиля и США. Об этом заявило министерство разведки исламской республики.
«В последние дни [спецслужбы] выявили и задержали 30 шпионов, пособников и оперативных агентов сионистско-американского врага», — приводит текст заявления иранская гостелерадиокомпания.
НОВОСТИ
- 18:40 10.03.2026
- Медведев пожелал народу Ирана «мужества и стойкости в героической борьбе за суверенитет»
- 18:00 10.03.2026
- Патриарх Кирилл поздравил Моджтабу Хаменеи с избранием верховным лидером Ирана
- 17:12 10.03.2026
- Урегулирование на Украине не отложено из-за событий в Иране — Песков
- 17:00 10.03.2026
- Президент США заявил, что новый верховный лидер Ирана не сможет «жить в мире»
- 16:32 10.03.2026
- Часть Киева и области осталась без света
- 16:12 10.03.2026
- Парламент Венгрии принял резолюцию против приема Украины в ЕС
- 16:00 10.03.2026
- В восьми регионах РФ ожидается превышение уровня воды в реках — Гидрометцентр
- 15:32 10.03.2026
- В Кремле объяснили отключения связи мерами безопасности
- 15:12 10.03.2026
- ПВО РФ сбила за сутки 241 беспилотник ВСУ самолетного типа
- 15:00 10.03.2026
- Главными бенефициарами конфликта США с Ираном пока являются Россия и Китай — WP
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать