ПВО РФ сбила за сутки 241 беспилотник ВСУ самолетного типа
15:12 10.03.2026 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Российские средства ПВО сбили за сутки 8 управляемых авиабомб и 241 беспилотник самолетного типа ВСУ. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
«Средствами противовоздушной обороны сбиты 8 управляемых авиационных бомб, 3 реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS производства США и 241 беспилотный летательный аппарат самолетного типа», — сказали в министерстве.
