0
0
71
НОВОСТИ

ПВО РФ сбила за сутки 241 беспилотник ВСУ самолетного типа

15:12 10.03.2026 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Российские средства ПВО сбили за сутки 8 управляемых авиабомб и 241 беспилотник самолетного типа ВСУ. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

«Средствами противовоздушной обороны сбиты 8 управляемых авиационных бомб, 3 реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS производства США и 241 беспилотный летательный аппарат самолетного типа», — сказали в министерстве.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

15:32 10.03.2026
В Кремле объяснили отключения связи мерами безопасности
0
66
15:00 10.03.2026
Главными бенефициарами конфликта США с Ираном пока являются Россия и Китай — WP
0
134
14:32 10.03.2026
ВСУ за сутки потеряли в зоне СВО порядка 1 265 солдат
0
177
14:12 10.03.2026
Конфликт на Ближнем Востоке лишает Украину ракет для западных систем ПВО — NYT
0
208
14:00 10.03.2026
В скорейшем урегулировании на Украине заинтересованы все — Песков
0
233
13:32 10.03.2026
Путин еще до эскалации на Ближнем Востоке предлагал посредничество РФ — Песков
0
256
13:12 10.03.2026
За 20 лет в России предотвратили более 1 тыс. терактов — Бортников
0
258
13:00 10.03.2026
Иран нанес удар по военной базе США в Иракском Курдистане — КСИР
0
272
12:32 10.03.2026
Около четверти всех iPhone в мире теперь производят в Индии — Bloomberg
0
316
12:20 10.03.2026
Saudi Aramco в 2025 г. снизила чистую прибыль на 12%, до $93,4 млрд
0
285

Возврат к списку