В Кремле объяснили отключения связи мерами безопасности

15:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Мобильная связь местами ограничивается из-за требований безопасности. Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Связано это все с главной необходимостью обеспечения безопасности», — отметил он.