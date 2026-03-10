В восьми регионах РФ ожидается превышение уровня воды в реках — Гидрометцентр
16:00 10.03.2026 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Синоптики отметили превышение уровня воды в реках в восьми регионах России: в шести сохраняется превышение нормы, в том числе, на уровне опасных и неблагоприятных явлений, еще в двух — ожидается превышение в течение трех суток. Об этом сообщили в Гидрометцентре РФ.
Как следует из прогноза, уровень воды превысил отметки опасного явления в реках Айдар и Деркул в районе населенных пунктов Белолуцк, Беловодск, Новоселовка в Луганской Народной Республике (ЛНР). Также превышена отметка выхода воды на пойму на реке Евсуг в районе Петровки ЛНР. В течение трех дней превышение уровня воды сохранится.
В республике Карелия на реке Нижний Выг превышены отметки неблагоприятного явления. Превышены отметки выхода воды на пойму в Калининградской области на реке Преголя, в Мурманской области на водоеме Куреньга, в Белгородской области на Осколе и в Курской области на реке Псел. В течение трех суток прогноз по превышению уровня воды в этих водоемах будет сохраняться.
Кроме того, на реках Камчатского края, где сейчас уровень воды ниже поймы, в течение трех суток ожидается увеличение притока талых вод и подтопление талым стоком прибрежных низин. На Волге в Ярославской области синоптики отмечают в этот период угрозу формирования затора льда и выхода воды на пойму.
НОВОСТИ
- 17:12 10.03.2026
- Урегулирование на Украине не отложено из-за событий в Иране — Песков
- 17:00 10.03.2026
- Президент США заявил, что новый верховный лидер Ирана не сможет «жить в мире»
- 16:32 10.03.2026
- Часть Киева и области осталась без света
- 16:12 10.03.2026
- Парламент Венгрии принял резолюцию против приема Украины в ЕС
- 15:32 10.03.2026
- В Кремле объяснили отключения связи мерами безопасности
- 15:12 10.03.2026
- ПВО РФ сбила за сутки 241 беспилотник ВСУ самолетного типа
- 15:00 10.03.2026
- Главными бенефициарами конфликта США с Ираном пока являются Россия и Китай — WP
- 14:32 10.03.2026
- ВСУ за сутки потеряли в зоне СВО порядка 1 265 солдат
- 14:12 10.03.2026
- Конфликт на Ближнем Востоке лишает Украину ракет для западных систем ПВО — NYT
- 14:00 10.03.2026
- В скорейшем урегулировании на Украине заинтересованы все — Песков
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать