В восьми регионах РФ ожидается превышение уровня воды в реках — Гидрометцентр

16:00 10.03.2026 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Синоптики отметили превышение уровня воды в реках в восьми регионах России: в шести сохраняется превышение нормы, в том числе, на уровне опасных и неблагоприятных явлений, еще в двух — ожидается превышение в течение трех суток. Об этом сообщили в Гидрометцентре РФ.

Как следует из прогноза, уровень воды превысил отметки опасного явления в реках Айдар и Деркул в районе населенных пунктов Белолуцк, Беловодск, Новоселовка в Луганской Народной Республике (ЛНР). Также превышена отметка выхода воды на пойму на реке Евсуг в районе Петровки ЛНР. В течение трех дней превышение уровня воды сохранится.

В республике Карелия на реке Нижний Выг превышены отметки неблагоприятного явления. Превышены отметки выхода воды на пойму в Калининградской области на реке Преголя, в Мурманской области на водоеме Куреньга, в Белгородской области на Осколе и в Курской области на реке Псел. В течение трех суток прогноз по превышению уровня воды в этих водоемах будет сохраняться.

Кроме того, на реках Камчатского края, где сейчас уровень воды ниже поймы, в течение трех суток ожидается увеличение притока талых вод и подтопление талым стоком прибрежных низин. На Волге в Ярославской области синоптики отмечают в этот период угрозу формирования затора льда и выхода воды на пойму.

