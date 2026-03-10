В скорейшем урегулировании на Украине заинтересованы все — Песков

14:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Все стороны заинтересованы в настоящий момент в прекращении конфликта на Украине. Это подчеркнул на брифинге пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Комментируя сообщение Вашингтона о призыве президента США Дональда Трампа в разговоре с российским лидером Владимиром Путиным к скорейшему завершению конфликта на Украине, Песков заметил: «В целом, действительно, все заинтересованы в скорейшем прекращении огня — здесь трудно с этим спорить».