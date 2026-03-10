0
0
0
НОВОСТИ

Около четверти всех iPhone в мире теперь производят в Индии — Bloomberg

12:32 10.03.2026 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Американский технологический концерн Apple в 2025 году увеличил объемы производства iPhone в Индии на 53%, заводы в этой стране выпускают около четверти всех смартфонов компании. Об этом сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

По их данным, в прошедшем году в Индии было собрано 55 млн iPhone против 36 млн годом ранее. При этом общие объемы производства, основная часть которых приходится на Китай, оцениваются в 200-230 млн единиц в год.

В прошедшем году Apple активно переносила производство из Китая из-за американских импортных пошлин на китайские товары. Индия стала ключевой страной для наращивания выпуска iPhone для американского рынка, несмотря на то что в индийско-американской торговле также наблюдались периоды напряженности, поясняет агентство.

Ситуация может изменится в текущем году, поскольку, во-первых, 31 марта истекает действие госсубсидий на производство смартфонов в Индии, во-вторых, Верховный суд США отменил основную часть введенных Белым домом пошлин. На этом фоне Apple и ее конкуренты, в частности южнокорейская Samsung Electronics, просят правительство Индии ввести новые меры поддержки производства смартфонов в стране, чтобы выпускаемая в республике продукция оставалась конкурентоспособной на мировом рынке.

Apple начала производство своей продукции в Индии в 2017 году. Как отмечали американские и индийские СМИ, компания диверсифицирует производство, чтобы снизить зависимость от китайских поставщиков, а также укрепить позиции на индийском рынке, одном из крупнейших в мире.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

12:20 10.03.2026
Saudi Aramco в 2025 г. снизила чистую прибыль на 12%, до $93,4 млрд
0
69
12:05 10.03.2026
Белый дом просчитался в оценке решимости Тегерана сопротивляться — WSJ
0
108
12:00 10.03.2026
Вывоз угля из РФ в восточном направлении в 2025 году вырос на 6,1%
0
107
11:32 10.03.2026
Россия сохранила лидерство по объему поставок вооружений в Индию в 2021–2025 гг. — отчет
0
118
11:20 10.03.2026
Большинство американцев считают, что конфликт с Ираном будет длиться долго — опрос
0
122
11:05 10.03.2026
НАК сыграл ключевую роль в становлении в РФ системы антитеррора — Путин
0
219
11:00 10.03.2026
Суд отправил Цаликова под домашний арест из-за болезни — правоохранители
0
219
10:32 10.03.2026
Советники президента США рекомендуют ему найти способ выйти из войны против Ирана — WSJ
0
261
10:20 10.03.2026
Китай и РФ в январе — феврале нарастили торговлю на 12% — таможня КНР
0
252
10:05 10.03.2026
Трамп признал, что они с Вэнсом идейно разошлись в ситуации вокруг Ирана
0
263

Возврат к списку