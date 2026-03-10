Суд отправил Цаликова под домашний арест из-за болезни — правоохранители

11:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Басманный суд Москвы отправил под домашний арест обвиняемого в коррупционных преступлениях бывшего первого заместителя министра обороны РФ Руслана Цаликова из-за болезни, которая препятствует содержанию в СИЗО. Об этом ТАСС сообщили в правоохранительных органах.

«У Руслана Цаликова имеется заболевание, которое входит в перечень тяжелых заболеваний, препятствующих содержанию под стражей», — сказал собеседник агентства.