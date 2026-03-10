0
НОВОСТИ

Цена нефти Brent на бирже ICE опустилась ниже $90 за баррель после скачка до $119

09:32 10.03.2026 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в мае 2026 года на лондонской бирже ICE опустилась ниже $90 за баррель спустя чуть более суток после пика в $119, свидетельствуют данные торгов.

По данным на 00:47 мск, стоимость Brent снижалась на 3,42%, до $89,52 за баррель.

К 00:59 мск стоимость Brent торговалась на уровне $89,70 за баррель (-3,23%).

Согласно данным торгов, утром 9 марта цена нефти марки Brent с поставкой в мае 2026 года на лондонской бирже ICE превысила $119 за баррель впервые с 17 июня 2022 года.

