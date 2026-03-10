Советники президента США рекомендуют ему найти способ выйти из войны против Ирана — WSJ

10:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Советники президента США Дональда Трампа в частном порядке рекомендуют ему искать выход из войны против Ирана, чтобы не лишиться общественной поддержки. Об этом сообщила газета The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на источники.

По их сведениям, американского лидера удивляет, что Тегеран отказывается сдаваться. Окружение президента считает необходимым составить план выхода из военного конфликта и преподнести это как следствие достижения ВС США поставленных целей.

И без того невысокий уровень общественной поддержки операции против Ирана в случае превращения ее в продолжительный конфликт может снизиться еще больше, указывает WSJ. «Когда цены на газ и нефть растут, растет и все остальное. Поскольку доступность [товаров и услуг] уже представляла собой проблему, это (новый рост цен — прим. ТАСС) приведет к серьезным проблемам», — сказал газете внештатный экономический советник Трампа Стивен Мур.

В понедельник президент США заявил журналистам, что, по его мнению, операция против Ирана завершится скоро.