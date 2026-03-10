0
Иран атаковал авиабазу США в Бахрейне, утверждается, что на ней возник пожар

10:00 10.03.2026 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Иранские силы провели ракетную атаку на американскую базу, расположенную в Бахрейне. Сообщившее об этом агентство Tasnim утверждает, что на базе возник сильный пожар.

Как информирует агентство, иранскими силами была атакована авиабаза США Шейх-Иса в Бахрейне, в результате бомбардировки на базе возник пожар. По сведениям Tasnim, целью атаки было общежитие для американских военнослужащих.

О возможном причиненном ущербе или пострадавших в результате налета сведений пока не имеется.

