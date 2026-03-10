Saudi Aramco в 2025 г. снизила чистую прибыль на 12%, до $93,4 млрд
12:20 10.03.2026 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Чистая прибыль саудовской нефтяной компании Saudi Aramco по итогам 2025 года сократилась на 12% по сравнению с 2024 годом и составила $93,4 млрд, следует из отчета компании.
Объем капитальных затрат снизился за отчетный период до $52,2 млрд, в 2026 году показатель может составить от $50 млрд до $55 млрд, отмечает компания. Свободный денежный поток вырос на 0,14%, до $85,42 млрд. Средняя стоимость реализации нефти Saudi Aramco в 2025 году составила $69,2 за баррель против $80,2 годом ранее.
Дивиденды саудовской компании за четвертый квартал составят $21,89 млрд, что на 3,5% больше в годовом сравнении. Всего за 2025 год компания выплатит $85,5 млрд.
Saudi Aramco также отмечает, что после очередного рекордного спроса на нефть в 2025 году инвестиции в операционные проекты обеспечивают компании хорошие перспективы на будущее. «Параллельно с этим, наше амбициозное расширение газового производства идет по графику, соответствует растущему внутреннему спросу и обеспечивает значительные объемы высоколиквидных попутных жидких углеводородов», — сказал глава саудовской компании Амин Нассер, слова которого приводятся в отчете.
Добыча углеводородов Saudi Aramco в 2025 году составила 12,9 млн баррелей в сутки (б/с) нефтяного эквивалента (+4% по отношению к 2024 году), жидких углеводородов — 10,7 млн б/с (+4%). Саудовская Аравия добровольно сокращает добычу нефти в рамках договоренностей с рядом стран ОПЕК+. С апреля 2025 года восемь ведущих стран ОПЕК+ начали постепенное восстановление производства.
НОВОСТИ
- 12:32 10.03.2026
- Около четверти всех iPhone в мире теперь производят в Индии — Bloomberg
- 12:05 10.03.2026
- Белый дом просчитался в оценке решимости Тегерана сопротивляться — WSJ
- 12:00 10.03.2026
- Вывоз угля из РФ в восточном направлении в 2025 году вырос на 6,1%
- 11:32 10.03.2026
- Россия сохранила лидерство по объему поставок вооружений в Индию в 2021–2025 гг. — отчет
- 11:20 10.03.2026
- Большинство американцев считают, что конфликт с Ираном будет длиться долго — опрос
- 11:05 10.03.2026
- НАК сыграл ключевую роль в становлении в РФ системы антитеррора — Путин
- 11:00 10.03.2026
- Суд отправил Цаликова под домашний арест из-за болезни — правоохранители
- 10:32 10.03.2026
- Советники президента США рекомендуют ему найти способ выйти из войны против Ирана — WSJ
- 10:20 10.03.2026
- Китай и РФ в январе — феврале нарастили торговлю на 12% — таможня КНР
- 10:05 10.03.2026
- Трамп признал, что они с Вэнсом идейно разошлись в ситуации вокруг Ирана
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать