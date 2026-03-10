Иран нанес удар по военной базе США в Иракском Курдистане — КСИР
13:00 10.03.2026 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Корпус стражей исламской революции (элитные части ВС Ирана, КСИР) нанес ракетный удар по военной базе США Харир в Иракском Курдистане. Об этом сообщила пресс-служба КСИР.
В заявлении, которое приводит иранская гостелерадиокомпания, отмечается, что всего по базе было выпущено пять ракет.
