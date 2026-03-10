0
НОВОСТИ

Белый дом просчитался в оценке решимости Тегерана сопротивляться — WSJ

12:05 10.03.2026 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Белый дом допустил просчет в оценке действий Ирана после убийства части руководства исламской республики, недооценив решимость Тегерана сопротивляться. Об этом сообщила в понедельник газета The Wall Street Journal (WSJ).

По словам источников издания из числа должностных лиц США, в американской администрации надеялись, что «нанесенный 28 февраля удар по иранскому руководству, включая убийство верховного лидера аятоллы Али Хаменеи, повлечет за собой крах иранского режима или повторение тех же событий, какие имели место в Венесуэле, где более прагматичные чиновники решили сотрудничать с Вашингтоном».

Как констатируется в публикации, «пока ни один из этих сценариев не реализовался». В статье отмечается, что вашингтонская администрация, по всей видимости, не смогла верно оценить то, как будет действовать Иран.

