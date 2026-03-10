0
0
82
НОВОСТИ

Вывоз угля из РФ в восточном направлении в 2025 году вырос на 6,1%

12:00 10.03.2026 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Объем вывоза угля из России в восточном направлении по итогам прошлого года составил 118,2 млн тонн, что на 6,1% выше, чем в 2024 году. В южном направлении объем поставок увеличился на 20,2%, до 20,5 млн тонн, сообщил в интервью журналу «Эксперт» замминистра энергетики РФ Дмитрий Исламов.

«По итогам 2025 года зафиксирован рост экспорта угля. Подчеркну, что добыча при этом сохранилась на уровне прошлого года и, по предварительным оценкам, составила 440 млн т. При этом вырос вывоз угля в восточном направлении на 6,7 млн т, или 6,1% (со 111,4 до 118,2 млн т) и в южном направлении — на 3,4 млн т, или 20,2% (с 17,1 млн до 20,5 млн т)», — сказал он.

