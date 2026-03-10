Большинство американцев считают, что конфликт с Ираном будет длиться долго — опрос

11:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Более половины жителей США считают, что американо-израильская военная операция против Ирана продлится долго. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного совместно агентством Reuters и международной службой Ipsos.

По мнению 60% опрошенных, конфликт с Ираном не завершится быстро. Лишь 36% респондентов уверены, что военная кампания скоро закончится.