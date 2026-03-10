Китай и РФ в январе — феврале нарастили торговлю на 12% — таможня КНР

10:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Китайско-российский товарооборот в январе — феврале увеличился на 12% в годовом исчислении, до $39,04 млрд. Об этом сообщило Главное таможенное управление (ГТУ) КНР.

Согласно опубликованным данным, экспорт из Китая в Россию за два месяца вырос на 22,7% и достиг $18,29 млрд. Импорт из РФ в КНР повысился на 4,1%, до $20,75 млрд.