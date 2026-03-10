Китай и РФ в январе — феврале нарастили торговлю на 12% — таможня КНР
10:20 10.03.2026 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Китайско-российский товарооборот в январе — феврале увеличился на 12% в годовом исчислении, до $39,04 млрд. Об этом сообщило Главное таможенное управление (ГТУ) КНР.
Согласно опубликованным данным, экспорт из Китая в Россию за два месяца вырос на 22,7% и достиг $18,29 млрд. Импорт из РФ в КНР повысился на 4,1%, до $20,75 млрд.
НОВОСТИ
- 11:05 10.03.2026
- НАК сыграл ключевую роль в становлении в РФ системы антитеррора — Путин
- 11:00 10.03.2026
- Суд отправил Цаликова под домашний арест из-за болезни — правоохранители
- 10:32 10.03.2026
- Советники президента США рекомендуют ему найти способ выйти из войны против Ирана — WSJ
- 10:05 10.03.2026
- Трамп признал, что они с Вэнсом идейно разошлись в ситуации вокруг Ирана
- 10:00 10.03.2026
- Иран атаковал авиабазу США в Бахрейне, утверждается, что на ней возник пожар
- 09:32 10.03.2026
- Цена нефти Brent на бирже ICE опустилась ниже $90 за баррель после скачка до $119
- 09:20 10.03.2026
- Президент США назвал очень хорошими переговоры с Путиным
- 09:05 10.03.2026
- Президент США заявил, что военные цели операции в Иране можно считать достигнутыми
- 09:00 10.03.2026
- Над регионами России за ночь сбили 17 украинских БПЛА
- 22:45 09.03.2026
- Президент США позвонил президенту России, чтобы обсудить ряд крайне важных тем… - Ушаков
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать