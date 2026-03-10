Президент США заявил, что военные цели операции в Иране можно считать достигнутыми

09:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Глава американской администрации Дональд Трамп заявил, что военные цели операции США в Иране можно считать достигнутыми. Такую позицию он изложил на пресс-конференции в Дорале (штат Флорида).

По версии хозяина Белого дома, США «делают большие шаги к достижению» своих военных целей в Иране. «И некоторые могут сказать, что они, в сущности, достигнуты», — утверждал он.