СМИ считают, что США перебрасывает из Южной Кореи на Ближний Восток системы Patriot и THAAD

20:00 Источник: Интерфакс

Неоднократные вылеты военно-транспортной авиации США из Южной Кореи зафиксированы за последнее время, сообщает в понедельник Bloomberg со ссылкой на данные сервиса FlightRadar. По информации агентства, речь идет, в том числе о самолетах C-5 и C-17. Что они именно перевозили, неясно.

Однако, уточняет издание The Chosun Daily, на этих самолетах часто перевозят зенитные ракетные комплексы (ЗРК) Patriot и элементы ПРО THAAD. При этом на прошлой неделе глава южнокорейского МИД Чо Хен заявил, что военные Южной Кореи и США обсуждают возможную передислокацию части развернутых на южнокорейской территории американских ЗРК Patriot для операции против Ирана

Агентство "Ренхап" со ссылкой на источники сообщало, что американские войска, дислоцированные в Южной Корее, перебрасывали батареи ЗРК Patriot на авиабазу "Осан" с других американских баз.

Наблюдатели предполагают, что США могут перебрасывать Patriot, THAAD, авиабомбы JDAM и авиабомбы GBU-12 PAVEWAY II из Южной Кореи в Израиль и Иорданию.