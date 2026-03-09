Президент РФ направил поздравительную телеграмму Моджтабу Хаменеи

13:30 Источник: Интерфакс

Президент РФ Владимир Путин направил поздравления Сейеду Моджтабе Хоссейни Хаменеи по случаю его избрания Верховным руководителем Исламской Республики Иран. Текст поздравления размещен на сайте Кремля.

"Сейчас, когда Иран противостоит вооружённой агрессии, Ваша деятельность на этом высоком посту, несомненно, потребует большого мужества и самоотверженности. Уверен, что Вы с честью продолжите дело Вашего отца и сплотите иранский народ перед лицом суровых испытаний", - подчеркнул президент РФ.

"Со своей стороны хотел бы подтвердить нашу неизменную поддержку Тегерана и солидарность с иранскими друзьями. Россия была и будет надёжным партнёром Исламской Республики. Желаю Вам успехов в решении стоящих перед Вами непростых задач, а также крепкого здоровья и силы духа", - говорится в поздравительной телеграмме.