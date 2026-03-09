Американские дипломаты должны покинуть Саудовскую Аравию – приказ Госдепа США

09:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Персоналу дипломатической миссии США в Саудовской Аравии было приказано покинуть страну, сообщает New York Times со ссылкой на осведомленные источники.

По их данным, сотрудникам американской дипмиссии в Саудовской Аравии было приказано покинуть страну в соответствии с приказом об обязательном выезде, изданным Госдепартаментом США.

Собеседники издания сообщили, что американские дипломаты ранее обратились к Вашингтону с просьбой о срочном отъезде миссии в надежде, что запрос будет удовлетворен, учитывая участившиеся нападения.