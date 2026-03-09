0
0
0
НОВОСТИ

Американские дипломаты должны покинуть Саудовскую Аравию – приказ Госдепа США

09:00 09.03.2026 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Персоналу дипломатической миссии США в Саудовской Аравии было приказано покинуть страну, сообщает New York Times со ссылкой на осведомленные источники.

По их данным, сотрудникам американской дипмиссии в Саудовской Аравии было приказано покинуть страну в соответствии с приказом об обязательном выезде, изданным Госдепартаментом США.

Собеседники издания сообщили, что американские дипломаты ранее обратились к Вашингтону с просьбой о срочном отъезде миссии в надежде, что запрос будет удовлетворен, учитывая участившиеся нападения.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

00:40 09.03.2026
Новым верховным лидером Ирана избран сын погибшего Али Хаменеи аятолла Сейед Моджтаба Хоссейни Хаменеи
0
621
21:15 08.03.2026
Фамилия Хаменеи останется и у нового верховного лидера - телеканал Al Hadath
0
716
19:50 08.03.2026
На вопрос о том, когда закончится операция против Ирана, Трамп ответил: «Не знаю»
0
873
18:45 08.03.2026
Сенатор-демократ считает, что народ США не хочет втягивания страны в долгий конфликт с Ираном
0
840
17:25 08.03.2026
Глава Минэнерго США: Политика в отношении России совершенно не изменилась
0
992
16:10 08.03.2026
Лукашенко: Вот у вас такие продукты. Они-то [россияне] не знают, почему у нас такие продукты
0
1179
14:15 08.03.2026
СМИ узнали, в какую сумму обошлась США первая неделя боевых действия с Ираном
0
1055
13:45 08.03.2026
В отношениях ЕС и Украины «мы имеем случай, который называется «хвост виляет собакой» - Путин
0
986
13:01 08.03.2026
Металлургия и электротехника переживают «крупнейший кризис с момента основания ФРГ» - глава Gesamtmetall
0
1038
12:46 08.03.2026
Песков: К сожалению, мы все лишились того, что мы называем международным правом
0
970

Возврат к списку