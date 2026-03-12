0
0
75
НОВОСТИ

Уроженку Украины лишили российского гражданства в Курганской области

20:52 12.03.2026 Источник: Интерфакс

В Курганской области уроженку Украины лишили российского гражданства из-за действий, создающих угрозу национальной безопасности, сообщает пресс-служба УФСБ по региону. Установлено, что иностранка переехала в Россию в 2013 году и приобрела российское гражданство в упрощенном порядке. 

С 2014 года она работала на одном из предприятий оборонно-промышленного комплекса Кургана, где занималась учетом и хранением документов. УФСБ информирует, что в ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий зафиксировано крайне негативное отношение уроженки Украины к специальной военной операции. «В личных переписках с националистически настроенными жителями Украины гражданка в негативной форме высказывалась о гражданах России, дискредитируя внешнеполитический курс нашей страны, а в фотогалерее телефона выявлен снимок документа с ограничительной пометкой «Для служебного пользования», – говорится в сообщении.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

21:15 12.03.2026
Ряд вузов в РФ 2026 году полностью начнут прием на первый курс по новым образовательным программам
0
25
20:45 12.03.2026
Володин: Целое заседание 19 марта целиком посвящаем отчету Счетной палаты
0
130
20:22 12.03.2026
Тегеран прекратит «оборонительные действия» против соседей, если их территория не будет использоваться против Ирана – МИД страны
0
266
20:02 12.03.2026
Ссылки на Декларацию о независимости в новой Конституции Армении быть не должно - Пашинян
0
168
18:45 12.03.2026
Глава МЭР: Туристы получат деньги за сорванный отдых в странах Ближнего Востока в полном объеме
0
253
17:40 12.03.2026
США продолжают поставки оружия Украине, несмотря на операцию против Ирана — Пентагон
0
410
17:12 12.03.2026
США не намерены выводить нефть РФ из-под санкций — глава Минэнерго
0
388
17:08 12.03.2026
Электродепо «Троицкое» станет крупнейшим в России — мэр Москвы
0
357
17:00 12.03.2026
Иран потребует от США компенсации за нанесенный в ходе атак ущерб — новый верховный лидер
0
382
16:32 12.03.2026
ВСУ потеряли за сутки в зоне СВО около 1 325 военных
0
390

Возврат к списку