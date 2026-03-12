Уроженку Украины лишили российского гражданства в Курганской области

20:52 Источник: Интерфакс

В Курганской области уроженку Украины лишили российского гражданства из-за действий, создающих угрозу национальной безопасности, сообщает пресс-служба УФСБ по региону. Установлено, что иностранка переехала в Россию в 2013 году и приобрела российское гражданство в упрощенном порядке.

С 2014 года она работала на одном из предприятий оборонно-промышленного комплекса Кургана, где занималась учетом и хранением документов. УФСБ информирует, что в ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий зафиксировано крайне негативное отношение уроженки Украины к специальной военной операции. «В личных переписках с националистически настроенными жителями Украины гражданка в негативной форме высказывалась о гражданах России, дискредитируя внешнеполитический курс нашей страны, а в фотогалерее телефона выявлен снимок документа с ограничительной пометкой «Для служебного пользования», – говорится в сообщении.