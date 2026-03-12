Володин: Целое заседание 19 марта целиком посвящаем отчету Счетной палаты

Госдума готовится к отчету Счетной палаты, который будет представлен 19 марта; ведомство работает эффективно, заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин. «Целое заседание в четверг целиком посвящаем отчету Счетной палаты, потому что это важно в рамках парламентского контроля – посмотреть, как работают министерства, ведомства. Счетная палата эффективно исполняет свои полномочия», – подчеркнул Володин. Он отметил, что материалы Счетной палаты направлены в Государственную думу. «Мы с ними знакомимся. Идет большая работа в рамках профильных комитетов», – сказал председатель Госдумы.