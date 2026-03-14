Российская нефть мировому рынку сейчас просто необходима - Песков
09:20 14.03.2026 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Российская нефть в нынешней ситуации кризиса на Ближнем Востоке просто необходима мировому рынку. Такую оценку высказал ТАСС пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
«Ситуация очевидна. Международная энергетическая инфраструктура не может лишиться выпадения больших объемов российской нефти, — описал представитель Кремля. — Эта российская нефть необходима». «И сейчас, когда часть из нее начинает поступать на энергетические рынки, наступает большая стабильность».«Так устроена экономика».
«В настоящий момент в попытках стабилизировать энергетические мировые рынки американцы пошли на это исключение из санкций сроком на один месяц. Мы в данном случае совпадаем с американцами в этой заинтересованности, это тоже в наших интересах», — заметил представитель Кремля. «Рынки действительно широкие, и желающих приобретать российскую нефть много», — отметил Песков.
