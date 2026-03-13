Премьер-министр Венгрии считает, что сейчас в Европе «царит хаос»
21:55 13.03.2026 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Конфликты на Украине и на Ближнем Востоке, непредсказуемость действий США и разрушение старого мирового порядка повергли лидеров Евросоюза в смятение. Такое мнение выразил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, выступая на ежегодном Форуме представителей стран Карпатского бассейна в Будапеште.
«В Европе сейчас царит хаос», — заявил глава правительства, добавив, что в этом его убеждают встречи с коллегами из других европейских государств, в том числе саммиты ЕС в Брюсселе. Орбан считает, что такое состояние объясняется как сложной экономической ситуацией, так и переходом к новому мировому порядку, в котором Евросоюз пока не видит своего места, поскольку — в отличие от США — хотел бы играть по старым правилам.
