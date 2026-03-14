Температура воздуха в Москве может опуститься с +14С днем до -2С ночью - синоптики
09:10 14.03.2026 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Небольшая облачность, без осадков и до плюс 14 градусов ожидаются в Москве в субботу. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра России.
Днем температура воздуха в городе составит от плюс 12 до плюс 14 градусов. В ночь на воскресенье она может опуститься до минус 2 градусов. Ветер южный, 3-8 м/с. Атмосферное давление составит около 758 мм ртутного столба.
