НОВОСТИ

ГигаЧат стал экспертом в фешен-индустрии

11:15 14.03.2026

Иллюстрация пресс-службы Сбера
С 14 по 19 марта ЦВЗ «Манеж» превратится в лабораторию моды будущего. Шестая Московская неделя моды х ГигаЧат получила ИИ-помощника: стратегическим партнёром события выступил Сбер. Благодаря этому сотрудничеству событие становится ГигаНеделей моды и дарит посетителям уникальный опыт.

Организаторы и партнёры предложат гостям взглянуть на индустрию сквозь призму искусственного интеллекта. В Манеже откроется зона ИИ-примерочной от ГигаЧат. Это первый в России опыт, когда благодаря искусственному интеллекту можно будет примерить реальные коллекции, которые ещё не поступили в производство и только будут представлены на подиуме Московской недели моды. Посетители смогут примерить на себя подиумные образы молодых дизайнеров — участников Московской недели моды. Достаточно будет встать перед экраном и увидеть, как на них сидит цифровая версия эксклюзивного лука, а также сделать фото на память в фотозоне.

Та же механика будет доступна и за пределами подиумных залов. Пользователи ГигаЧат по всей России в даты проведения ГигаНедели моды смогут загрузить своё фото и мгновенно оказаться в виртуальной примерочной. Достаточно отправить снимок — и нейросеть покажет, как выглядит выбранный образ от российского дизайнера на конкретном человеке, позволяя заранее открыть для себя тренды нового сезона.

ГигаЧат активно наращивает свои компетенции в моде, чтобы уже к следующей Московской неделе моды стать полноценным участником экспертного совета и помогать отбирать дизайнеров для участия.

«Мода часто говорит о будущем первой. Как и Сбер, создающий инновации во многих сферах жизни. Московская неделя моды — это не просто площадка для демонстрации наших технологий и продвижения ГигаЧат. Это место, где искусственный интеллект учится понимать человека через самое личное — индивидуальный стиль, – отметил Владислав Крейнин, старший вице-президент, директор департамента маркетинга и коммуникаций Сбербанка. – Мы продолжим развивать нашего ИИ-помощника как эксперта в мире моды, который будет расти вместе с индустрией и помогать ему становиться ещё более технологичным и ориентированным на человека».

В программе Московской недели моды — #гиганеделимоды — показы российских и зарубежных дизайнеров, маркет и шоурум, лекторий с ведущими экспертами и фестиваль короткометражных фильмов о моде World Fashion Shorts. Расписание событий и регистрация доступны на официальном сайте https://moscowfashion.ru/ . Организатор события — Фонд моды при поддержке правительства Москвы.

НОВОСТИ

09:50 14.03.2026
По приказу «Укрэнерго» в Киеве введены экстренные отключения электроэнергии
0
222
09:20 14.03.2026
Российская нефть мировому рынку сейчас просто необходима - Песков
0
244
09:15 14.03.2026
Морпехи США из Японии отправлены на Ближний Восток, возможно, для захвата иранских островов - эскперт
0
274
09:10 14.03.2026
Температура воздуха в Москве может опуститься с +14С днем до -2С ночью - синоптики
0
248
09:00 14.03.2026
За информацию об иранских руководителях Госдеп США предлагает награду в 10 млн долл
0
280
08:54 14.03.2026
Более 80 показов пройдут в рамках VI Московской недели моды
0
262
21:55 13.03.2026
Премьер-министр Венгрии считает, что сейчас в Европе «царит хаос»
0
800
19:15 13.03.2026
По данным Росстата, турпоездки в Турцию подорожали на 11%, в Египет – почти на 20%
0
797
18:15 13.03.2026
Трамп рассказал, когда может закончится конфликт с Ираном
0
1052
17:40 13.03.2026
Правнучка Никиты Хрущева Нина внесена в перечень иноагентов — Минюст РФ
0
993

