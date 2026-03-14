ГигаЧат стал экспертом в фешен-индустрии

11:15

Иллюстрация пресс-службы Сбера

С 14 по 19 марта ЦВЗ «Манеж» превратится в лабораторию моды будущего. Шестая Московская неделя моды х ГигаЧат получила ИИ-помощника: стратегическим партнёром события выступил Сбер. Благодаря этому сотрудничеству событие становится ГигаНеделей моды и дарит посетителям уникальный опыт.

Организаторы и партнёры предложат гостям взглянуть на индустрию сквозь призму искусственного интеллекта. В Манеже откроется зона ИИ-примерочной от ГигаЧат. Это первый в России опыт, когда благодаря искусственному интеллекту можно будет примерить реальные коллекции, которые ещё не поступили в производство и только будут представлены на подиуме Московской недели моды. Посетители смогут примерить на себя подиумные образы молодых дизайнеров — участников Московской недели моды. Достаточно будет встать перед экраном и увидеть, как на них сидит цифровая версия эксклюзивного лука, а также сделать фото на память в фотозоне.

Та же механика будет доступна и за пределами подиумных залов. Пользователи ГигаЧат по всей России в даты проведения ГигаНедели моды смогут загрузить своё фото и мгновенно оказаться в виртуальной примерочной. Достаточно отправить снимок — и нейросеть покажет, как выглядит выбранный образ от российского дизайнера на конкретном человеке, позволяя заранее открыть для себя тренды нового сезона.

ГигаЧат активно наращивает свои компетенции в моде, чтобы уже к следующей Московской неделе моды стать полноценным участником экспертного совета и помогать отбирать дизайнеров для участия.

«Мода часто говорит о будущем первой. Как и Сбер, создающий инновации во многих сферах жизни. Московская неделя моды — это не просто площадка для демонстрации наших технологий и продвижения ГигаЧат. Это место, где искусственный интеллект учится понимать человека через самое личное — индивидуальный стиль, – отметил Владислав Крейнин, старший вице-президент, директор департамента маркетинга и коммуникаций Сбербанка. – Мы продолжим развивать нашего ИИ-помощника как эксперта в мире моды, который будет расти вместе с индустрией и помогать ему становиться ещё более технологичным и ориентированным на человека».

В программе Московской недели моды — #гиганеделимоды — показы российских и зарубежных дизайнеров, маркет и шоурум, лекторий с ведущими экспертами и фестиваль короткометражных фильмов о моде World Fashion Shorts. Расписание событий и регистрация доступны на официальном сайте https://moscowfashion.ru/ . Организатор события — Фонд моды при поддержке правительства Москвы.