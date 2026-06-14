Президенту США Дональду Трампу исполняется 80 лет

09:00 Источник: Интерфакс

Президенту США Дональду Трампу исполняется в воскресенье 80 лет. В день рождения Трампа, который совпадает с днем государственного флага США, пройдет турнир по смешанным единоборствам UltimateFighter Championship (UFC), приуроченный 250-летию независимости страны.

На южной лужайке Белого дома построили для турнира арену, которая сможет принять 4,5 тыс. зрителей. Еще 50-100 тыс. человек смогут наблюдать за боями с экранов, которые установят в Южном президентском парке.

Трамп заявил, что больше всего хотел бы получить на день рождения мир на всей планете. "Я бы хотел, чтобы мне подарили мир во всем мире", - сказал он журналистам в Белом доме, отвечая на вопрос о том, какой подарок был бы наиболее желанным.

Трамп является самым пожилым президентом США на момент вступления в должность - ему было 78 лет, когда начался его второй срок (январь 2025 г.).