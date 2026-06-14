Президенту США Дональду Трампу исполняется 80 лет
09:00 14.06.2026 Источник: Интерфакс
Президенту США Дональду Трампу исполняется в воскресенье 80 лет. В день рождения Трампа, который совпадает с днем государственного флага США, пройдет турнир по смешанным единоборствам UltimateFighter Championship (UFC), приуроченный 250-летию независимости страны.
На южной лужайке Белого дома построили для турнира арену, которая сможет принять 4,5 тыс. зрителей. Еще 50-100 тыс. человек смогут наблюдать за боями с экранов, которые установят в Южном президентском парке.
Трамп заявил, что больше всего хотел бы получить на день рождения мир на всей планете. "Я бы хотел, чтобы мне подарили мир во всем мире", - сказал он журналистам в Белом доме, отвечая на вопрос о том, какой подарок был бы наиболее желанным.
Трамп является самым пожилым президентом США на момент вступления в должность - ему было 78 лет, когда начался его второй срок (январь 2025 г.).
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