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Почти 2 млн сим-карт было заблокировано гражданами за год — Володин

10:00 20.06.2026 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Россияне заблокировали около 2 млн сим-карт с момента вступления в силу закона о противодействии телефонным мошенникам. Об этом сообщил председатель Госдумы Вячеслав Володин.

«С момента запуска такого сервиса прошло чуть больше года. За это время им воспользовались 200 млн раз. Гражданами было заблокировано почти 2 млн сим-карт», — написал Володин в своем канале в «Максе».

Он напомнил, что с 1 апреля 2025 года заработал первый пакет мер по борьбе с телефонными мошенниками. Одна из предусмотренных норм — ограничение на количество зарегистрированных на граждан сим-карт (не более 20). Также на Госуслугах появилась возможность проверить количество оформленных на пользователя телефонных номеров.

Кроме того, стал возможным самозапрет на заключение договоров об оказании услуг мобильной связи. За 9 месяцев его оформили 1,8 млн человек, рассказал Володин.

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