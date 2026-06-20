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Казахстан в январе — апреле более чем в 4 раза нарастил импорт пшеницы из РФ

08:50 20.06.2026 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Казахстан в январе — апреле 2026 года импортировал почти 721,9 тыс. тонн пшеницы и меслина из России — в 4,4 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года. Об этом свидетельствуют подсчеты ТАСС на основе данных Бюро национальной статистики Казахстана.

Согласно данным бюро, казахстанская сторона в денежном выражении оценила импорт российской пшеницы и меслина за четыре месяца текущего года в почти $114,7 млн. Самые крупные закупки пшеницы из России среди месяцев, по которым имеется статистика, были в марте — было ввезено почти 267,4 тыс. тонн, самые низкие — в январе, когда импортировали порядка 81,7 тыс. тонн.

За аналогичный период прошлого года импорт российской пшеницы и меслина оценивался казахстанской стороной в 163,6 тыс. тонн, в денежном выражении — в $25,4 млн.

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