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Украина «находясь в состоянии войны» не может стать членом ЕС - Мерц

19:20 19.06.2026 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что Украина не может стать членом Евросоюза (ЕС), пока «находится в состоянии войны».

«Такая страна, как Украина, которая находится в состоянии войны, не может стать членом ЕС», — сказал он на брифинге по итогам саммита Евросоюза. «Но она могла бы стать ассоциированным членом ЕС, а позже — полноправным членом Европейского союза», — считает канцлер. Он заметил, что это не потребовало бы изменения европейских договоров.

Ранее Мерц направил письмо другим лидерам государств ЕС и главам Еврокомиссии и Евросовета, предложив наделить Украину специальным статусом «ассоциированного члена» сообщества. Мерц представил свою инициативу «не как облегченную версию членства в ЕС», а как расширение существующего соглашения об ассоциации 2014 года, что, по его мнению, способствовало бы ускорению процесса вступления. Канцлер также предложил интегрировать Украину во все военные структуры сообщества и распространить на нее действие статьи 42.7 Договора о Европейском союзе, предусматривающей взаимопомощь в сфере обороны.


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