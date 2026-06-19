Годовая инфляция может снизиться за счет переноса повышения тарифов ЖКХ на октябрь — ЦБ РФ

16:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Годовая инфляция в РФ может временно несколько снизиться за счет переноса повышения тарифов ЖКХ с июля на октябрь 2026 года. Об этом заявила глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина на пресс-конференции по итогам заседания совета директоров регулятора.

«В июле у нас не будет повышения тарифов на жилищно-коммунальные услуги, как в прошлом году, — их индексация перенесена на октябрь. Это означает, что годовая инфляция может временно немного снизиться за счет этого фактора, но это будет только перераспределение роста цен внутри года», — сказала она.