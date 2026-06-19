Израиль не уйдет из Ливана и ответит на любые удары по своим военным — Нетаньяху

15:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Израиль будет отвечать на любые удары отрядов шиитского движения «Хезболлах» по его военным в Ливане. Об этом заявил премьер-министр еврейского государства Биньямин Нетаньяху, подчеркнув, что израильские войска не намерены уходить из Южного Ливана.

По его словам, утром он провел совещание с израильским министром обороны Исраэлем Кацем и начальником Генштаба армии Эялем Замиром для оценки текущей ситуации после ночных ударов по Ливану. «Мое указание предельно ясно: Израиль не потерпит нападений на наших солдат или на нашу территорию и заставит „Хезболлах“ заплатить за эти нападения очень высокую цену. Армия обороны Израиля примет меры для предотвращения любой угрозы нашим силам и нашей территории», — заявил Нетаньяху, слова которого распространила канцелярия главы правительства.

«Израиль останется в зоне безопасности на юге Ливана столько, сколько потребуется для защиты северных населенных пунктов [Израиля]», — добавил премьер.