Израиль не уйдет из Ливана и ответит на любые удары по своим военным — Нетаньяху
15:32 19.06.2026 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Израиль будет отвечать на любые удары отрядов шиитского движения «Хезболлах» по его военным в Ливане. Об этом заявил премьер-министр еврейского государства Биньямин Нетаньяху, подчеркнув, что израильские войска не намерены уходить из Южного Ливана.
По его словам, утром он провел совещание с израильским министром обороны Исраэлем Кацем и начальником Генштаба армии Эялем Замиром для оценки текущей ситуации после ночных ударов по Ливану. «Мое указание предельно ясно: Израиль не потерпит нападений на наших солдат или на нашу территорию и заставит „Хезболлах“ заплатить за эти нападения очень высокую цену. Армия обороны Израиля примет меры для предотвращения любой угрозы нашим силам и нашей территории», — заявил Нетаньяху, слова которого распространила канцелярия главы правительства.
«Израиль останется в зоне безопасности на юге Ливана столько, сколько потребуется для защиты северных населенных пунктов [Израиля]», — добавил премьер.
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