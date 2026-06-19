Прогноз траектории ключевой ставки, скорее всего, будет пересмотрен вверх — Набиуллина

17:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Прогноз траектории ключевой ставки будет пересмотрен, скорее всего, вверх, проинфляционные риски показывают рост. Об этом заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина на пресс-конференции по итогам заседания совета директоров по денежно-кредитной политике.

«Сейчас проинфляционные риски даже выросли, и если и будет пересматриваться прогноз траектории ключевой ставки, то скорее вверх, а не вниз», — отметила она.