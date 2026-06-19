Проинфляционные риски преобладают над дезинфляционными на среднесрочном горизонте — ЦБ
15:12 19.06.2026 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Проинфляционные риски по-прежнему преобладают над дезинфляционными на среднесрочном горизонте. Об этом говорится в пресс-релизе Банка России, опубликованном по итогам решения по ключевой ставке.
«Проинфляционные риски по-прежнему преобладают над дезинфляционными на среднесрочном горизонте. Сохраняются проинфляционные риски, связанные с высокими инфляционными ожиданиями и длительным периодом роста зарплат темпами выше роста производительности труда, а также с ухудшением перспектив мировой экономики и ростом ценового давления в мире на фоне геополитической напряженности», — отмечается в пресс-релизе.
При этом, по данным ЦБ, проинфляционные риски выросли из-за временного снижения производства моторного топлива. Дезинфляционные риски связаны с более значительным замедлением внутреннего спроса.
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