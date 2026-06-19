0
0
155
НОВОСТИ

Проинфляционные риски преобладают над дезинфляционными на среднесрочном горизонте — ЦБ

15:12 19.06.2026 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Проинфляционные риски по-прежнему преобладают над дезинфляционными на среднесрочном горизонте. Об этом говорится в пресс-релизе Банка России, опубликованном по итогам решения по ключевой ставке.

«Проинфляционные риски по-прежнему преобладают над дезинфляционными на среднесрочном горизонте. Сохраняются проинфляционные риски, связанные с высокими инфляционными ожиданиями и длительным периодом роста зарплат темпами выше роста производительности труда, а также с ухудшением перспектив мировой экономики и ростом ценового давления в мире на фоне геополитической напряженности», — отмечается в пресс-релизе.

При этом, по данным ЦБ, проинфляционные риски выросли из-за временного снижения производства моторного топлива. Дезинфляционные риски связаны с более значительным замедлением внутреннего спроса.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

16:15 19.06.2026
Поджог по указанию иностранных «кураторов» однозначно является терактом – эксперт
0
31
16:12 19.06.2026
Два выходца с Украины получили до 7 лет тюрьмы за поджог дома премьера Британии
0
55
16:00 19.06.2026
Годовая инфляция может снизиться за счет переноса повышения тарифов ЖКХ на октябрь — ЦБ РФ
0
87
15:32 19.06.2026
Израиль не уйдет из Ливана и ответит на любые удары по своим военным — Нетаньяху
0
137
15:00 19.06.2026
Трамп предрек Европе потерю прежнего облика из-за ошибок в сфере энергетики и миграции
0
212
14:32 19.06.2026
Американская разведка подтвердила, что украинские биолаборатории спонсировали США
0
259
14:12 19.06.2026
Песков отметил высокие показатели работы ПВО, «несмотря ни на что»
0
256
14:02 19.06.2026
Собянин: Обновленная школа в Воронове примет учеников 1 сентября
0
235
14:00 19.06.2026
Банк России снизил ставку на 25 базисных пунктов, до 14,25% годовых
0
286
13:32 19.06.2026
Песков назвал самой большой ошибкой ЕС попытку говорить с РФ с позиции силы
0
297

Возврат к списку