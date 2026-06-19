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Банк России снизил ставку на 25 базисных пунктов, до 14,25% годовых

14:00 19.06.2026 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Банк России снизил ставку на 25 базисных пунктов, до 14,25% годовых, следует из пресс-релиза регулятора.

«Совет директоров Банка России 19 июня 2026 года принял решение снизить ключевую ставку на 25 б. п., до 14,25% годовых. Рост экономики продолжается умеренными темпами после временного снижения в начале года. Устойчивый рост цен, по оценке Банка России, немного снизился, но в целом остается в диапазоне 4-5% в пересчете на год», — отметил ЦБ.

Банк России будет оценивать целесообразность дальнейшего снижения ключевой ставки на ближайших заседаниях в зависимости от устойчивости замедления инфляции, динамики инфляционных ожиданий, а также от оценки рисков со стороны внутренних и внешних условий.

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