Банк России снизил ставку на 25 базисных пунктов, до 14,25% годовых
14:00 19.06.2026 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Банк России снизил ставку на 25 базисных пунктов, до 14,25% годовых, следует из пресс-релиза регулятора.
«Совет директоров Банка России 19 июня 2026 года принял решение снизить ключевую ставку на 25 б. п., до 14,25% годовых. Рост экономики продолжается умеренными темпами после временного снижения в начале года. Устойчивый рост цен, по оценке Банка России, немного снизился, но в целом остается в диапазоне 4-5% в пересчете на год», — отметил ЦБ.
Банк России будет оценивать целесообразность дальнейшего снижения ключевой ставки на ближайших заседаниях в зависимости от устойчивости замедления инфляции, динамики инфляционных ожиданий, а также от оценки рисков со стороны внутренних и внешних условий.
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