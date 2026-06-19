14:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Материалы американской разведки подтвердили, что биолаборатории на территории Украины спонсировались из госбюджета США. Об этом заявил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ генерал-лейтенант Алексей Ртищев.

«12 июня офис главы национальной разведки опубликовал пресс-релиз, содержащий материалы рассекреченных документов, подтверждающих, что власти США намеренно скрывали сведения о биолабораториях на Украине и в других странах. <…> Получено очередное доказательство того, что биолаборатории на территории Украины финансировались и реконструировались на средства федерального бюджета Соединенных Штатов», — сказал Ртищев в ходе брифинга Минобороны РФ по вопросам анализа опубликованных национальной разведкой США документов, касающихся деятельности биолабораторий на территории Украины.