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Трамп предрек Европе потерю прежнего облика из-за ошибок в сфере энергетики и миграции

15:00 19.06.2026 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Ошибочный курс европейских государств в сфере энергетики и миграции привел к катастрофическим последствиям, из-за которых Европа рискует навсегда утратить свой прежний облик. Такое мнение выразил президент США Дональд Трамп.

«Европейцы все делают неправильно в вопросах энергетики и иммиграции, и если они не решат эти проблемы, Европа уже никогда не будет прежней. Вероятно, им не удастся их решить. Миграция — это катастрофа, и энергетика со всеми этими ветряками, которые оказались провалом, — тоже катастрофа», — сказал он журналистам итальянского телевидения La7.

Говоря о возможности вступления Украины в ЕС, Трамп указал, что его не касается этот вопрос. «Мы просто хотим мира», — отметил он.

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