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Саакашвили — наглядный пример агентуры, заявили в правящей партии Грузии

17:12 19.06.2026 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили является наглядным примером иностранной агентуры. Об этом сообщил журналистам генеральный секретарь правящей партии «Грузинская мечта — Демократическая Грузия», мэр Тбилиси Каха Каладзе.

Ранее экс-президент Грузии опубликовал пост в соцсети, в котором утверждает, что грузинская власть пытается наладить отношения с США, однако у нее ничего не получится. Саакашвили считает, что власть Грузии пытается «усидеть на двух стульях», а это видят американцы.

«Это (Саакашвили — прим. ТАСС) является лучшим примером агентуры. Саакашвили знает, что грузинский народ не поддержит его. Оппозиция полностью обнулившаяся. Поэтому он угрожает грузинскому народу Америкой. Что мы испортили с Америкой? Мы абсолютно открыто говорим обо всем, нам нечего скрывать», — сказал Каладзе.

Политик еще раз напомнил, что у администрации президента США Дональда Трампа есть возможность исправить все, что было испорчено прежней администрацией президента Джо Байдена. «Мы прямо говорим, что то несправедливое отношение, которое было у администрации бывшего президента США Джо Байдена, может исправить администрация Дональда Трампа своими действиями. Мы готовы начать отношения с чистого листа. А заявление Саакашвили является типичными примером того, как действует агент», — сказал Каладзе.

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